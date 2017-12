Líder paquistanês ligado à Al-Qaeda é morto O Exército do Paquistão matou um líder tribal renegado, acusado de dar abrigo a supostos seguidores da rede extremista Al-Qaeda na região de fronteira com o Afeganistão. Em um ousado ataque aéreo, helicópteros militares derrubaram o complexo de alvenaria onde Nek Mohammed estava escondido, disseram autoridades paquistanesas. Outras seis pessoas morreram no ataque. "Nós estávamos tentando rastreá-lo e o matamos ontem à noite com nossas mãos", declarou o general paquistanês Shaukat Sultan à Associated Press em Islamabad, a capital paquistanesa. O Exército paquistanês interceptou na noite de quinta-feira o telefone via satélite de Nek Mohammed e descobriu que ele estava na casa de um outro líder tribal do Warizistão do Sul, disse um oficial militar sob condição de anonimato. Não ficou claro se houve envolvimento dos Estados Unidos na operação para interceptar o telefone, apesar de acreditar-se que o Paquistão não dispõe da tecnologia necessária para esse tipo de trabalho. Em alguns casos, o governo paquistanês admite receber "ajuda técnica" por parte de Washington. Sultan não revelou como Mohammed foi encontrado, mas garantiu que foram as forças paquistanesas que o mataram. De acordo com ele, são "absurdos" os rumores de que um avião não-tripulado operado pelos EUA teria disparado um míssil contra o líder tribal renegado.