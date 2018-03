Líder paraguaio submeterá ao Congresso a adesão de Caracas Enquanto os países do Mercosul sacramentavam ontem em Brasília a entrada de Caracas no bloco, o presidente do Paraguai, Federico Franco, anunciava que submeterá a questão da integração venezuelana ao Congresso de Assunção - onde deve ser amplamente rejeitada. A medida tem apenas peso simbólico, pois o Paraguai está suspenso do Mercosul, mas demonstra o grau de irritação das autoridades paraguaias com o que veem como um "atropelo ilegal" por parte dos grandes da região, Brasil e Argentina.