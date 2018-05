Líder partidário pede reconciliação na Costa do Marfim O líder do partido do ex-presidente marfinense Laurent Gbagbo conclamou os milicianos leais ao grupo que deponham as armas e fez um chamado pela reconciliação nacional apenas alguns dias depois da detenção do ex-chefe de Estado. Pascal Affi N''Guessan leu um pronunciamento à nação neste sábado no qual pediu pelo "fim das mortes de nossos compatriotas" e disse que o povo da Costa do Marfim "precisa dar uma chance à restauração da paz" e parar com "os assassinatos por vingança e os saques".