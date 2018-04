Líder polonês teve papel crucial na democratização do país O presidente polonês, Lech Kaczynski, de 60 anos, foi aliado do ex-líder anticomunista e fundador do sindicato Solidariedade, Lech Walesa. Juntamente com seu irmão gêmeo, Jaroslaw, Kaczynski fundou o partido de direita Lei e Justiça. Em 2005, ele deixou a legenda após ser eleito presidente, mas continuou acompanhando de perto o projeto político do partido.