Líder pró-Ocidente é reeleito na Sérvia O presidente sérvio, Boris Tadic, foi reeleito ontem com 51% dos votos, segundo a Comissão Eleitoral e um grupo de monitoramento independente. Seu rival ultranacionalista, Tomislav Nikolic, obteve 47% dos votos no segundo turno das eleições. Os restantes 2% dos votos foram considerados inválidos. "A Sérvia mostrou seu grande potencial democrático", disse Tadic em seu discurso de vitória. Nikolic felicitou Tadic, mas prometeu manter sua oposição. Nikolic foi vice-premiê durante a guerra em Kosovo (1998-99), quando a Otan bombardeou a Sérvia por massacrar os separatistas da província. O Partido Democrático de Tadic teve um importante papel na deposição de Slobodan Milosevic, em 2000. A alta participação eleitoral indica que os sérvios apóiam as reformas pró-Ocidente.