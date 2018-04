Líder quirguiz renunciou, diz membro do governo interino Um integrante do governo interino do Quirguistão afirmou hoje que o presidente deposto do país renunciou ao cargo. Topchubek Turgunaliyev disse que Kurmanbek Bakiyev assinou um comunicado formal de renúncia. Turgunaliyev também informou que o ex-ministro da Defesa Bakyt Kalyev foi preso no sul do país quando tentava fugir.