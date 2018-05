Líder rebelde diz que Kadafi só sairá 'pela força' O governante líbio, Muamar Kadafi, não cederá o poder a menos que seja forçado a isso, afirmou hoje o líder rebelde Mustafa Abdel Jalil durante visita à Itália. "Kadafi nunca desistirá do poder a menos que a força seja usada", disse Jalil após conversas com representantes da entidade católica de caridade Sant''Egidio, que está envolvida na mediação no conflito no norte da África.