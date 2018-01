Líder rebelde diz que o Haiti está em suas mãos O líder rebelde Guy Philippe declarou-se, hoje, novo chefe militar do Haiti, que foi dispensado pelo exilado ex-presidente Jean-Bertrand Aristide, e disse que poderia prender o primeiro ministro Yvon Neptune. ?O país está em minhas mãos!?, anunciou Philippe pela rádio Signal FM. Ele convocou 20 comandantes policiais para encontrá-lo hoje e avisou que se não comparecessem seriam presos. Marines americanos guardavam o gabinete de Neptune, no subúrbio de Petionville, para onde Philippe encaminhou-se com centenas de partidários em comboio, retardado por uma multidão em delírio que o acompanhava. A rádio local noticiou que Neptune foi evacuado por helicóptero. Seu paradeiro não é conhecido e não está claro se tropas americanas ou francesas tentariam protegê-lo. Neptune é um alto membro do partido Lavalas, de Aristide, e ex-porta-voz presidencial. Em uma entrevista por telefone à Associeted Press, Philippe disse que pretende prender Neptune sob acusação de currupção. Com a partida repentina de Aristide no domingo, os rebeldes parecem estar tomando vantagem de um vácuo de poder, mesmo com França e Estados Unidos impondo sua presença militar no país caribenho.