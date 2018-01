Líder rebelde é preso no Iraque Forças de segurança iraquianas prenderam o líder das Brigadas Revolucionárias 1920, um grupo responsável por seqüestros e atentados, informa o gabinete do primeiro-ministro. O líder, juntamente com sete assessores, foi capturado na região de Baquba, 60 km a nordeste de Bagdá. O grupo também é conhecido como Brigadas Al-Ashreen. A nota oficial não informa o nome do líder detido. O gabinete se recusa a liberar esse dado, alegando questões de segurança. "A detenção teve lugar durante uma batida... em um dos covis de terroristas, e foi baseada em informações de inteligência", diz a nota. O grupo extremista sunita, que mistura nacionalistas iraquianos e radicais religiosos, é responsabilizado por diversos ataques contra tropas americanas e uma série de seqüestros. As Brigadas são uma das sete organizações rebeldes que, segundo o governo, teriam procurado as autoridades para declarar a disposição de participar de um esforço de reconciliação nacional.