Líder rebelde foge de prisão em Timor-Leste O líder rebelde Alfredo Reinado, acusado de provocar a onda de violência que matou 30 pessoas e atingiu cerca de 150 mil em Timor-Leste entre abril e maio, fugiu nesta quarta-feira da prisão junto com outros 54 homens, informou a rádio australiana ABC. Representantes da ONU em Timor-Leste informaram que soldados e policiais da força internacional iniciaram uma operação de busca e captura. Reinado estava no presídio do bairro de Becora, em Díli, acusado de tentativa de assassinato e posse de armas de fogo. O líder rebelde foi detido em julho ao lado de aproximadamente outros 20 homens, por ter iniciado uma revolta armada contra o Governo encabeçado pelo primeiro-ministro Mari Alkatiri. Reinado faz parte do grupo de 591 militares expulsos do Exército no começo do ano por insubordinação, negando-se a suspender um protesto que reivindicava melhores condições trabalhistas e um tratamento mais justo. A partir desse protesto começaram a surgir diversas manifestações antigovernamentais até que a violência explodiu no país, deteriorando a situação a tal ponto que o Governo de Timor-Leste foi obrigado a pedir ajuda militar no final de maio para Austrália, Malásia, Nova Zelândia e Portugal.