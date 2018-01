Líder rebelde islâmico morre nas Filipinas O líder da Frente Moro de Libertação Islâmica, que recentemente concordou em retomar conversações de paz com o governo filipino, morreu, informa o grupo separatista. Não está claro que efeitos a morte de Salamat Hashim terá nas negociações. A renúncia de Hashim ao terrorismo, no mês passado, atendeu a uma das principais exigências do governo filipino para que houvesse negociações a fim de encerrar a guerra promovida pelo grupo para estabelecer uma nação islâmica no sul das Filipinas.