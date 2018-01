Líder rebelde promete depor as armas no Haiti O líder rebelde Guy Philippe garantiu hoje que suas forças deporão armas e não patrulharão mais as ruas da capital. "Agora que há tropas estrangeiras prometendo proteger o povo haitiano, nós deporemos nossas armas", disse Philippe, que na véspera se havia declarado chefe militar do Haiti. O anúncio foi feito horas após um coronel dos marines (fuzileiros navais) dos EUA se reunir com ele e advertir que abandonasse toda ambição de controlar o país caribenho, onde continuam a chegar tropas estrangeiras. "Foi uma mensagem muito franca", disse um diplomata. Philippe também se reuniu com o embaixador americano James Foley, mas não foi revelado o conteúdo do encontro. Na terça-feira, tanto os rebeldes quanto os quimeras (paramilitares ligados ao ex-presidente Jean-Bertrand Aristide) haviam rejeitado depor armas. Aristide encontra-se na República Centro-Africana depois de renunciar no domingo. Os EUA efetuaram hoje uma demonstração de força ao posicionar sete veículos blindados pela manhã sobre o gramado que cerca o palácio presidencial em Porto Príncipe, enquanto cerca de 2 mil seguidores de Aristide manifestavam-se, pedindo o retorno do ex-presidente. Os marines começaram hoje a patrulhar algumas ruas da capital depois que Philippe ordenara aos rebeldes que vigiassem a cidade e apreendessem as armas dos civis. Horas antes, rebeldes e partidários de Aristide entraram em choque em La Saline, um bairro pobre da capital que é bastião dos seguidores do ex-presidente. O confronto começou quando os rebeldes tentaram desarmar alguns quimeras. Não houve informações sobre vítimas, mas desde o início da rebelião contra Aristide, no dia 5, pelo menos 130 pessoas morreram, indicaram hoje as autoridades. Os marines também guardavam o aeroporto da capital para impedir que os rebeldes atacassem as dezenas de funcionários do ex-presidente que tentavam deixar o país. Mais de mil soldados dos EUA já chegaram ao Haiti como parte de uma força internacional aprovada pela ONU. A França mobilizou 800 soldados, dos quais 600 já estão no país caribenho e o Chile enviou hoje 134 militares, de um contingente de 300 homens que farão parte da força internacional. Líderes haitianos do setor privado, a Igreja, os partidos políticos e organizações de direitos humanos reuniram-se hoje para criar um conselho integrado por nove pessoas que nomeará um novo primeiro-ministro e facilitará a transição política do Haiti.