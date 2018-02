Líder rebelde sírio pede armas aos EUA

Ontem, o governo norte-americano anunciou que pela primeira vez entregaria ajuda material não letal diretamente aos rebeldes e informou que liberaria US$ 60 milhões em assistência à oposição política a Assad.

Hoje, no entanto, o general Salim Idris, comandante do Supremo Conselho Militar rebelde, disse à Associated Press por telefone que a ajuda material prometida não ajudará os rebeldes a vencerem as forças regulares sírias. As informações são da Associated Press.