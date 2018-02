Líder rebelde xiita inicia greve de fome no Iraque O clérigo muçulmano xiita Muqtada al-Sadr, que lidera a rebelião contra a ocupação do país pela coalizão liderada pelos EUA, iniciou nesta sexta-feira uma greve de fome em protesto contra o que classifica de "matança americana no Iraque", informaram fontes xiitas. Acusado pelo assassinato de um clérigo adversário no ano passado, ele está com prisão decretada e não compareceu hoje à cerimônia religiosa das sextas-feiras na mesquita de Kufa, onde era aguardado. As fontes atribuíram a ausência dele à greve de fome.