Líder religioso apóia esforço de reunificação no Chipre O arcebispo Chrysostomos, influente líder da Igreja Ortodoxa grega no Chipre, manifestou hoje seu total apoio a uma nova iniciativa para reunificar o arquipélago. O arcebispo disse estar satisfeito com os esforços do presidente greco-cipriota, Dimitris Christofias, e assegurou não ter mais a preocupação de que um eventual acordo possa ficar aquém das expectativas da comunidade grega do Chipre. Christofias e o líder da porção turca do Chipre, Mehmet Ali Talat, iniciarão em 3 de setembro os esforços de reunificação da ilha, dividida há 34 anos.