Líder religioso iraniano ameaça Tel-Aviv com mísseis Um clérigo linha-dura alertou Israel nesta terça-feira que mísseis iranianos de longo alcance (2000 Km) irão cair em Tel-Aviv se o Estado judeu atacar o Irã, segundo a televisão estatal iraniana. Ahmad Khatami, clérigo de médio escalão, disse que Israel deveria manter em mente a guerra de um mês contra o Hezbollah antes de ameaçar o Irã. Afirmando com orgulho que, se os mísseis do Hezbollah, com alcance de 70 quilômetros, "transformaram Israel num país de fantasmas", Israel pode encarar terríveis conseqüências se "fizer qualquer sinal de agressão contra o Irã". "Eles (israelenses) devem temer pelo dia em que mísseis de alcance de dois mil quilômetros atingirem o coração de Tel-Aviv", afirmou. Khatami é um religioso que lidera as rezas de sábado em Teerã, e é membro da Assembléia dos Sábios, grupo de clérigos que têm o poder de escolher ou demitir o líder máximo do Irã. Ainda assim ele não é considerado um funcionário do governo. Teerã tem sido alvo de críticas internacionais por dar continuidade ao seu programa nuclear, visto como ameaça pela possibilidade da produção de armas. O Conselho de Segurança da ONU deu ao Irã até o final de agosto como prazo para parar com as atividades de enriquecimento de urânio.