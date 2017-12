Líder religioso islâmico concorda em reunir-se com o papa O grão-xeque do principal centro de estudos teológicos do islamismo sunita concordou em se reunir com o papa Bento XVI em Roma, informa o Vaticano. O cardeal Paul Poupard, que chefia a comissão para relações com os muçulmanos, levou saudações do pontífice romano, bem como o convite, durante uma reunião com Mohammed Sayed Tantawi, grão-xeque da Mesquita Al-Azhar, no Cairo. O convite "foi aceito com satisfação", de acordo com a Santa Sé. Não foi anunciada uma data para visita. O papa vem tentando melhorar as relações dos católicos com os muçulmanos, particularmente depois de um discurso que fez na Alemanha, em setembro, e que foi interpretado por muitos muçulmanos como estabelecendo uma ligação entre a religião islâmica e a violência. Bento XVI já disse lamentar que uma citação, feita no discurso, tenha ofendido os muçulmanos. O antecessor do atual papa, João Paulo II, visitou o centro de estudos no Egito, em 2000.