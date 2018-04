Líder religioso morre em ataque

Um suicida detonou ontem uma bomba no escritório de um popular xeque anti-Taleban em Lahore, no Paquistão, pouco depois de ele celebrar um ato religioso. A explosão provocou a queda de parte da mesquita, deixando cinco mortos e três feridos. O líder religioso moderado Sarfraz Naeemi vinha criticando extremistas islâmicos e nos últimos dias recebeu ameaças de morte. Seu assassinato ocorreu em meio a uma onda de atentados a bomba lançada por radicais em resposta à ofensiva anti-Taleban do governo paquistanês no Vale do Swat. Uma segunda mesquita também foi atacada ontem com um caminhão-bomba em Noshehra, no nordeste do Paquistão, minutos depois do atentado contra Naeemi. Segundo o comandante da polícia Aziz Khan, pelo menos 4 pessoas morreram e 100 ficaram feridas no segundo ataque, que ocorreu em um bairro onde moram muitos policiais. À tarde, o presidente paquistanês, Asif Ali Zardari, fez um pronunciamento em rede nacional no qual acusou o Taleban de ajudar a "estigmatizar o Islã" e prometeu prosseguir sua guerra contra a insurgência. "Vamos continuar essa guerra até o fim", disse Zardari. "Essa é uma guerra pela sobrevivência deste país, contra aqueles que querem impor sua agenda com força e poder." A escalada de violência amplia o temor de que o arsenal nuclear paquistanês caia nas mãos de insurgentes. A ofensiva no Swat foi uma tentativa de Islamabad de mostrar ao novo governo americano que está comprometido com a guerra ao extremismo islâmico. "Essas pessoas (os radicais) estão matando milhares de inocentes", disse Zardari. "Elas estão tentando espalhar o terror para tomar o controle de nossas instituições."