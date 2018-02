Líder religioso no Chipre promete ajuda ao povo O líder da igreja Ortodoxa Cristã do Chipre, arcebispo Chrysostomos II, prometeu neste domingo fazer tudo o que pode para ajudar as pessoas a não "passarem fome", em meio à pior crise financeira do país em décadas. Durante a missa deste domingo, o arcebispo disse que a propriedade da igreja também é do povo, mas que a "dignidade" impede que muitos peçam ajuda. Ele disse que já instruiu padres das paróquias da ilha a discretamente oferecerem ajuda aos necessitados.