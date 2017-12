Líder religioso sunita é assassinado no Iraque Homens armados mataram o líder religioso sunita Faid Mojamed Amin al-Fadyi em sua casa, ao norte de Mosul, nesta sexta-feira. Ele era membro da Associação de Muçulmanos Eruditos, que se opôs à ocupação americana em Faluja e afirma que irá promover o boicote das eleições nacionais programadas para 30 de janeiro. Al-Fadyi foi hospitalizado, com vários tiros na cabeça e no corpo, mas morreu ao ser operado.