Líder separatista é assassinado na Caxemira O líder separatista da Caxemira, Abdul Lone, foi assassinado, junto com seu segurança, durante a cerimônia do 12º aniversário da morte do líder religioso Mirwaiz Moulvi Mohamed Farroq. Lone estava sentado em uma plataforma diante de 5 mil pessoas, quando homens mascarados aproximaram-se e atiraram contra ele, informou uma rede de TV local. Lone, um dos líderes do Partido do Congresso, era considerado um ativista moderado entre os separatistas. O Partido havia convocado em nota manifestação para amanhã em protesto à visita do primeiro-ministro indiano Atal Behari Vajpayee a capital da Caxemira.