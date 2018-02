Líder separatista é empossado no leste da Ucrânia

O líder dos rebeldes separatistas do leste da Ucrânia fez seu juramento oficial e assumiu o cargo de governante da chamada República Popular de Donetsk nesta terça-feira. Alexander Zakharchenko, 38, foi eleito para comandar o território em eleições realizadas no domingo, que foram consideradas como ilegais e desestabilizadoras pela comunidade internacional.

A cerimônia de posse de Zakharchenko aconteceu em um teatro fortemente guardado por rebeldes armados e foi uma mera formalidade, visto que o líder separatista já comandava os militantes na região e não enfrentou nenhum candidato forte de oposição nas urnas.

Os governos ocidentais e da Ucrânia afirmaram que a votação ameaça gravemente o acordo de cessar-fogo, já amplamente violado por ambas as partes. Segundo o acerto com a Rússia, as eleições no leste deveriam ocorrer sob as leis ucranianas. A Rússia, contudo, reconheceu oficialmente as eleições e congressistas do país compareceram à posse de Zakharchenko. Fonte: Associated Press.