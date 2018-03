Líder sul-africano propõe equipe para mediar crise no Zimbábue O presidente da África do Sul, Thabo Mbeki, propôs a formação de uma equipe de representantes regionais e das Nações Unidas para mediar a crise no Zimbábue. O principal partido de oposição do Zimbábue, o Movimento pela Mudança Democrática (MDC na sigla em inglês), não reconheceu a vitória do presidente Robert Mugabe no segundo turno das eleições, feitas em 27 de junho -- Mugabe era o único candidato. O líder do MDC, Morgan Tsvangirai, deixou a disputa devido a atos violentos por parte das milícias do partido governista contra seguidores de seu partido. Segundo Tsvangirai, o processo eleitoral foi uma fraude. A crise pôs fim às esperanças de frear o colapso econômico que forçou o Banco Central a imprimir uma nota de 100 bilhões de dólares zimbabuanos --o preço de um pão--, na tentativa desesperada de conter a megainflação. Mbeki mediou as conversas preliminares entre os funcionários do partido de Mugabe, o ZANU-PF, e o MDC para resolver o conflito, mas críticos dizem que não houve nenhum progresso porque Mugabe foi favorecido por uma diplomacia muito branda. Um comunicado visto pela Reuters no sábado aponta que Mbeki propôs a formação de uma equipe com representantes da União Africana, da Comunidade do Desenvolvimento do Sul da África e da ONU. Com a mediação da equipe, o diálogo poderia avançar. "O presidente da Comissão (da União Africana) apoiou a proposta do presidente Mbeki de formar um grupo de referência", disse o breve comunicado da UA, que pediu a Mugabe a Tsvangirai que "honrem seu compromisso de começar um diálogo e promover a paz". Em uma carta pública a seus partidários, Tsvangirai disse que a formação de uma nova equipe era um passo positivo. Anteriormente, o líder do MDC exigiu a incorporação de um enviado da UA ao trabalho de mediação, antes que as conversas começassem.