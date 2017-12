Líder supremo diz que Irã continuará com programa nuclear O líder supremo iraniano, o aiatolá Ali Khamenei, afirmou nesta segunda-feira que Teerã seguirá adiante com suas atividades nucleares, apesar das pressões internacionais sobre o Irã para que suspenda o enriquecimento de urânio. A declaração de Khamenei, divulgada pela televisão estatal iraniana, foi feita um dia antes da data fixada pelas autoridades do Irã para anunciar sua resposta sobre o plano internacional de incentivos, oferecido ao país para que renuncie ao enriquecimento de Urânio. "As potências opressoras lideradas pelos Estados Unidos têm medo do desenvolvimento dos países islâmicos em diferentes âmbitos e por isso pressionam a República Islâmica em relação a seu programa nuclear", disse Khamenei. "No entanto, a República Islâmica do Irã, aproveitando suas experiências dos últimos 27 anos, tomou sua decisão e em relação ao caso nuclear e a outras questões seguirá seu caminho confiando em Deus", acrescentou o líder máximo iraniano. Khamenei também disse que seu país "obterá os doces resultados" desta decisão, após insistir em que o programa iraniano tem fins pacíficos e em que "as potências opressoras sabem que o Irã não quer desenvolver armas nucleares". O líder iraniano pediu união entre todos os povos islâmicos, e elogiou, por outro lado, a "vitória do Hezbollah (grupo xiita libanês) na guerra contra o inimigo sionista (Israel)". "Esta vitória demonstra a todos os muçulmanos que podem conseguir a vitória apoiando-se na força dos povos islâmicos", acrescentou.