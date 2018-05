Líder supremo do Irã culpa Ocidente por atentado contra mesquita

O líder supremo do Irã, o aiatolá Ali Khamenei, acusou o Ocidente pelo mortífero atentado contra uma mesquita nesta semana, que deixou 39 mortos. O grupo extremista sunita Jundallah (Soldados de Alá) assumiu a autoria do ataque, desfechado por dois homens-bomba suicidas.

Em uma mensagem de pêsames às vítimas Khamenei culpou as "potências arrogantes" pela matança, numa referência aos Estados Unidos e seus aliados.

"O povo percebeu os objetivos do inimigo e também que as potências arrogantes não querem que o mundo islâmico tenha orgulho ou liderança", disse Khamenei. "Os inimigos não querem a unidade dos muçulmanos. Eles não querem assistir ao enriquecimento de urânio no nosso país", continuou o líder.

Khamenei não estabeleceu nenhuma conexão direta entre o Jundallah e os Estados Unidos. Mas o Irã frequentemente acusa Washington de financiar o grupo sunita, que atua principalmente na província do Sistão-Baluquistão, perto da fronteira paquistanesa. As informações são da Associated Press.