Líder supremo do Irã ordena investigação de eleições O líder supremo do Irã, aiatolá Ali Khamenei, ordenou a abertura de uma investigação das denúncias de fraude feitas pelo candidato moderado Mir Hossein Mousavi, informou hoje a televisão estatal da república islâmica. "O Conselho dos Guardiães foi aconselhado a examinar minuciosamente a carta", informou hoje a TV estatal iraniana. Mousavi apresentou uma queixa formal perante o Conselho dos Guardiães na qual requisitou a anulação do resultado das eleições presidenciais da sexta-feira porque, segundo ele, teria havido compra de votos. O presidente Mahmoud Ahmadinejad se reelegeu em primeiro turno.