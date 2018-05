Líder supremo do Irã pode voltar a intervir no governo O líder supremo do Irã, o aiatolá Ali Khamenei, afirmou que pode novamente intervir nas relações do governo, após ter reempossado o ministro da Inteligência, Heidar Moslehi. O comunicado transmitido nacionalmente por Khamenei neste sábado é visto como um outro alerta ao presidente iraniano, Mahmoud Ahmadinejad, de que não pode desafiar os desejos da autoridade teocrática do país.