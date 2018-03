Líder supremo do Irã rejeita negociação nuclear direta com os EUA

TEERÃ - O líder supremo do Irã, o aiatolá Ali Khamenei, rejeitou fortemente propostas para negociações diretas com os Estados Unidos, anulando efetivamente sugestões para um avanço do diálogo sobre o impasse nuclear e outras questões.

O comunicado publicado no site do aiatolá ecoa comentários anteriores contrários a negociações bilaterais com os EUA em paralelo com as negociações nucleares com os poderes mundiais, que deverão ser retomadas ainda neste mês.

Mas os comentários mais recentes marcaram a primeira reação de Khamenei desde que a ideia das negociações diretas receberam um impulso forte no início desta semanas do vice-presidente dos EUA, Joe Biden, durante uma cúpula de segurança em Munique da qual o ministro das Relações Exteriores do Irã, Ali Akbar Salehi, participou.

O comunicado de Khamenei podem também afetar as próximas negociações no Casaquistão entre o Irã e um grupo de seis nações, que englobam os membros permanentes do Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas mais a Alemanha. Suas referências aparentes às sanções dos EUA - dizendo que o país estava "segurando uma arma" contra o Irã - sugerem que os enviados iranianos provavelmente manterão as demandas por alívio das pressões econômicas antes de considerar quaisquer concessões nucleares.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

As propostas norte-americanas para um diálogo direto com o Irã receberam um elogio cauteloso no último domingo do ministros das Relações Exteriores iraniano, mas com ressalvas de que Washington precisa abrandar sua "retórica de ameaça" se quiser obter consideração real das autoridades no Teerã.

As informações são da Associated Press