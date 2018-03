Líder supremo do Irã rejeita oferta dos EUA por diálogo

O líder supremo do Irã, o aiatolá Ali Khamenei, rejeitou categoricamente nesta quinta-feira uma oferta dos Estados Unidos para negociações diretas entre os dois países.

Em um comunicado publicado em seu site na internet, o aiatolá afirma que as negociações não resolveriam nenhum problema.

Ele acusou os Estados Unidos de "apontar uma arma para a cabeça do Irã", mas disse que o país não ficará amedrontado pelas ameaças.

Esta é a primeira declaração de Ali Khamenei em relação à oferta americana para negociações diretas, feita na semana passada pelo vice-presidente dos Estados Unidos, Joe Biden.

A oferta havia recebido elogios cautelosos do ministro das Relações Exteriores do Irã, mas o líder supremo do país tem a palavra final sobre a política externa iraniana.