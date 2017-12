Líder Taleban próximo a Bin Laden é morto no Afeganistão Um comandante militar taleban descrito como próximo a Osama bin Laden e ao líder do Taleban, Mulá Omar, foi morto em um bombardeio a uma localidade próxima à fronteira com o Paquistão na última terça-feira. A operação foi revelada na manhã deste sábado pelo Exército dos Estados Unidos, mas um suposto porta-voz da organização que governava o Afeganistão antes da invasão americana negou a afirmação. O Mulá Akhtar Mohammad Osmani foi morto em um ataque aéreo americano quando viajava de carro pela província sulista de Helmand. O suposto terrorista, descrito como um dos três principais associados do Mulá Omar, é o líder Taleban de maior escalão já morto ou capturado pelas forças americanas desde que os Estados Unidos invadiram o Afeganistão, em 2001. Até o momento, não há confirmação de funcionários afegãos ou provas visuais sobre a alegação americana. No entanto, militares afirmaram que "várias fontes" foram consultadas para confirmar a identidade do morto. Um suposto porta-voz do Taleban negou que Osmani tenha sido morto. Qari Yousef Ahmadi disse que as vítimas do bombardeio foram o comandante Mulá Abdul Zahir e três combatentes taleban. "Eu garanto que Osmani está vivo e no Afeganistão", disse Ahmadi à Associated Press por telefone. De acordo com o Exército dos EUA, Osmani era o chefe do Taleban no sul do Afeganistão e tinha um papel "central na viabilização de operações terroristas", incluindo a fabricação de bombas de beira de estrada, ataques suicidas e seqüestros. Segundo o porta-voz do Exército americano coronel Tom Collins, o terrorista era membro de um grupo de "iguais" composto por lideres taleban situados hierarquicamente abaixo apenas do Mulá Omar. Collins explicou que os Estados Unidos esperaram quatro dias para anunciar a morte para não haver erros sobre a identidade do homem. "Este homem estava profundamente envolvido em atos terroristas contra a população afegã, a Otan e o governo", disse Collins. "Ele era um alto comandante do Taleban no sul, mas agora já não é mais." O terrorista, acrescentou o coronel, também era responsável pelas finanças do Taleban. Texto ampliado às 11h31