Líder terá legado vitorioso no esporte

O governista Daniel Scioli cita frequentemente sua carreira como piloto de lancha, entre 1980 e 1997, para argumentar que sabe trabalhar em equipe, superar adversidades e se adaptar.

Scioli competiu na Europa, América Latina e EUA. Há controvérsia entre especialistas sobre a importância dos campeonatos que ganhou, mas consenso sobre a notoriedade que adquiriu no mundo esportivo.

Ao deixar o esporte, elegeu-se deputado facilmente, em um projeto do ex-presidente Carlos Menem de usar a popularidade de esportistas na política. Outro foi o ex-piloto de Fórmula-1 Carlos Reutemann, hoje aliado de Mauricio Macri, que também ganhou notoriedade graças ao esporte, como dirigente. Entre 1995 e 2008, comandou o Boca Juniors. O time obteve 11 títulos internacionais, entre eles 4 Copas Libertadores e 2 Mundiais. Tornou-se o presidente mais vencedor do clube.

O Boca, time pelo qual torce também Scioli, foi razão de uma rara desavença entre eles. Em 2011, Scioli apoiou para o comando do clube um candidato rival ao que Macri apadrinhava. Macri questionou Scioli: “Por que você se mete no Boca?”. “Porque me pediram”, respondeu Scioli.