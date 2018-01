Líder terrorista é preso no Iraque; grupo seqüestrou brasileiro Autoridades iraquianas informam que um líder da organização terrorista Ansar al-Sunnah, grupo ligado à Al-Qaeda e responsabilizado por uma série de seqüestros e decapitações, foi capturado. Muntasir Hamoud Ileiwi al-Jubouri e dois assessores foram presos em Muqdadiyah, 90 km a nordeste de Bagdá, de acordo com o brigadeiro Qassim al-Mussawi, porta-voz do Comando Geral das Forças Armadas. O grupo Ansar al-Sunnah assumiu a autoria do seqüestro do engenheiro brasileiro João José de Vasconcellos Jr, em 2005. A TV Al-Jazira chegou a exibir um vídeo do grupo, mostrando notas de real e documentos do brasileiro. Al-Jubouri foi preso em Al-Taeyh, um vilarejo ao sul de Muqdadiyah. O Comando Geral das Forças Armadas é o gabinete militar do primeiro-ministro iraquiano. Documentos e rifles de assalto foram capturados com os três homens. Um porta-voz do Ministério da Defesa afirma que os terroristas foram capturados por soldados da 3ª Brigada da 5ª Divisão do Exército iraquiano. O Ansar al-Sunnah, um grupo sunita, já reivindicou a autoria de inúmeros atentados suicidas, o assassinato, em agosto de 2004, de 12 reféns nepaleses e um ataentado contra uma base americana em Mossul, em dezembro de 2004, que matou 22 pessoas.