Líder tibetano diz que autoimolações são ignoradas O líder político dos exilados tibetanos afirmou que está desapontado com a falta de atenção que receberam da comunidade internacional as dezenas de auto imolações feitas por tibetanos. Lobsang Sangay disse nesta segunda-feira que as imolações são medidas drásticas tomadas por pessoas impedidas de realizar outras formas de protesto contra o domínio chinês sob o Tibet.