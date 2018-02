Líder turco admite antecipar eleições O primeiro-ministro turco, Bulent Ecevit, admitiu nesta terça-feira que provavelmente as eleições gerais no país serão antecipadas, apesar das dúvidas apresentadas por seu próprio partido, já que a maioria do Parlamento parece apoiá-las. "Não estamos convocando eleições antecipadas",disse Ecevit, após reunir-se com o principal líder da oposição, Tansu Ciller. "Outros partidos estão querendo eleições em novembro." Os comentários de Ecevit foram feitos antes de uma reunião de emergência do Parlamento convocada para a próxima semana para que seja escolhida a data das eleições. Os dois sócios da coalizão governamental, como também a maioria dos partidos de oposição, dizem ter preferência por eleições em novembro próximo - o que lhes garantiria uma maioria clara no Parlamento.