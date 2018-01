Líder turco da Al-Qaeda teria sido morto no Iraque Emissoras turcas de televisão divulgaram um vídeo segundo o qual t Habib Akdas, suspeito de liderar uma célula da Al-Qaeda na Turquia acusada por ataques suicidas contra Istambul, foi morto durante um bombardeio americano no Iraque. O vídeo, exibido pelos canais CNN Turquia e NTV, mostra o corpo de um homem barbado e ensangüentado. Uma voz masculina falando em turco diz que o corpo é o de Akdas, morto durante um bombardeio contra a região de An-Anbar no Iraque. Autoridades turcas dizem crer que Akdas tenha fugido para o Iraque na época dos atentados de novembro contra Istambul. A mídia turca já sugeriu que ele estaria envolvido no seqüestro de turcos por terroristas no Iraque.