Líder turco volta à política após cinco anos de proscrição O ex-primeiro-ministro turco Necmettin Erbakan foi eleito presidente de um partido islâmico neste domingo, após cinco anos de direitos políticos cassados por violação às leis seculares desta nação majoritariamente muçulmana. A punição contra Erbakan, que liderou o movimento islâmico turco por três décadas e freqüentemente batia de frente com a tradição secular da Turquia, foi iniciada em 1998, quando uma corte determinou o fechamento dos escritórios do Partido do Bem-Estar por violação ao regime secular. Neste domingo, ele foi eleito por unanimidade presidente do Partido Felicidade, sucessor do Partido do Bem-Estar, durante um congresso da agremiação em Ancara.