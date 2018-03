Líder ucraniano dissolve Parlamento e convoca eleições O presidente da Ucrânia, Viktor Yushchenko, dissolveu na tarde de hoje o parlamento ucraniano e convocou as eleições. Yushchenko tinha dado prazo até ontem para que o Parlamento formasse uma coalizão para governar o país. Durante uma reunião realizada ontem com deputados aliados, Yushchenko acusou a primeira-ministra Yulia Tymoshenko de colocar o país "à beira do abismo". Já Yulia acusa Yushchenko de tentar tirá-la da disputa pela presidência em 2010. Para ela, o presidente não se esforça para tentar salvar a coalizão, mesmo sabendo que outra eleição irá prejudicar muito a Ucrânia, fortemente atingida pela crise financeira internacional. Os dois lideraram a Revolução Laranja, em 2004, que levou Yushchenko à presidência e deixou o país mais próximo do Ocidente. Porém, disputas por poder e divergências sobre política externa têm minado o relacionamento dos dois.