Líder ultradireitista holandês é morto a tiros O político de extrema direita holandês Pim Fortuyn foi morto a tiros por pistoleiros desconhecidos, informou a televisão local. A polícia anunciou o ataque, mas não confirmou imediatamente a morte. Segundo a mídia holandesa, Fortuyn levou seis tiros na cabeça, peito e pescoço enquanto se dirigia a uma emissora de rádio, onde seria entrevistado, na cidade de Hilversum, a 20 quilômetros de Amsterdã. O ataque contra Fortuyn, de 53 anos, ocorre nove dias antes das eleições nacionais. Segundo pesquisas de intenção de votos, o partido liderado pelo político de extrema direita, cuja campanha se baseava em uma plataforma antiimigração, deverá ser um dos mais votados para o parlamento. De acordo com a televisão holandesa, o político recebeu tratamento de emergência na entrada do prédio onde realizaria a entrevista, sem que tenha havido tempo de levá-lo a um hospital. O primeiro-ministro holandês, Win Kok, do Partido Trabalhista cancelou um comício que seria realizado na cidade de Haarlem, no oeste do país, para acompanhar o caso. Vários partidos políticos pediram por uma paralisação na campanha eleitoral, mas não havia nenhum sinal de que as eleições seriam adiadas. O líder do Partido Liberal (VVD), Hans Dijkstal, determinou a suspensão imediata da campanha política de sua agremiação. Na Holanda, a maioria dos líderes políticos viaja sem guarda-costas, muitas vezes utilizando o transporte público. Fortuyn, no entanto, tinha seus próprios seguranças e a sede de seu partido, em Roterdã, estava sempre guardada. Fortuyn, ex-professor universitário e comentarista televisivo surgiu no cenário político no ano passado com uma campanha baseada na proposta de cessar a imigração. Ele direcionou seu ataque para a crescente comunidade muçulmana da Holanda, chamando o Islã de "cultura atrasada". Em março último, o recém-formado partido de Fortuyn balançou a nação ao levar 35% dos votos nas eleições municipais de Roterdã, uma cidade portuária com uma grande população de imigrantes.