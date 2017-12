Líder xiita condena ataque a cristãos por causa das charges de Maomé O xeque Mohammed Hussein Fadlalah, um dos mais importantes líderes xiitas, condenou nesta terça-feira as agressões contra cristãos que aconteceram em alguns países islâmicos, após a publicação das caricaturas do profeta Maomé. Fadlalah, citado hoje pela imprensa libanesa, pediu aos muçulmanos que evitem "reações violentas", já que "prejudicam a imagem e os valores do Islã". O líder xiita disse que compreendia os protestos que eclodiram no mundo muçulmano após a publicação das caricaturas na imprensa européia. No entanto, assinalou que "atacar cristãos não pode ser aceito sob nenhum pretexto". Vários ataques contra os cristãos e a seus locais de culto aconteceram em diferentes países do mundo islâmico, incluindo o Líbano onde manifestantes muçulmanos atacaram igrejas no bairro de Achrafieh no último dia 5, durante um protesto contra as caricaturas. "Fomos surpreendidos pelas agressões injustas de alguns muçulmanos contra os cristãos, o que o Islã rejeita de forma categórica", ressaltou o xeque Fadlalah. Também enfatizou que os muçulmanos devem ter relações equilibradas com as demais comunidades e "não atentar contra aqueles que nada têm a ver, nem de perto nem de longe, com atos contra o Islã e o profeta".