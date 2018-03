Líder xiita convoca exército desarmado contra a ocupação Um importante clérigo xiita iraquiano disse que as forças da coalizão que ocupa o país estão cruzando todas as ?linhas vermelhas?, e prometeu que seu exército religioso expulsará os americanos da cidade sagrada de Najaf. O xeque Muqtada al-Sadr disse a cerca de 50.000 fiéis reunidos na principal mesquita da cidade de Kufa que, depois que o ?Exército do Imã? arrancar os americanos de Najaf e outras cidades, os homens tratarão de defendê-las. Em entrevista após o sermão inflamado, al-Sadr afirmou que dezenas de milhares de voluntários se apresentaram para compor esse exército que, segundo o líder religioso, não será armado por ora. ?Para começar, nem temos armas?, disse. ?Usaremos apenas meios pacíficos?. Ele disse que entre as tarefas do novo exército estarão deter o que chamou de deacdência social e moral, trazida ao Iraque pelas tropas estrangeiras, e combater as ?ideologias de fora?.