Líder xiita é assassinado em Najaf O líder xiita iraquiano, Abdel Majid al-Khoei, foi assassinado em um santuário na cidade sagrada de Najaf, de acordo com membros da fundação que leva o nome de sua família. Al-Khoei era um dos principais opositores ao governo de Saddam Hussein e retornou do exílio para participar da reorganização do país após a invasão das tropas anglo-americanas. Khoei foi morto quando chegou ao santuário de Imam Ali, um dos lugares sagrados para os xiitas islâmicos, acompanhado de Haider al Kadar, membro do Ministério da Religião do governo de Saddam Hussein. Al-Khoei acompanhou Kadar até o santuário, onde havia uma reunião para discutir o controle do santuário, em um gesto de reconciliação. Mas os membros de uma facção leal a um outro mulá, Mohammed Braga al Saddar, começaram a xingá-lo. Segundo testemunhas, Al-Khoei sacou uma arma e deu tiros para o alto, mas sua ação foi revidada. A multidão avançou contra os dois homens e os lincharam até a morte. Várias pessoas ficaram feridas na confusão. O assassinato de Al-Khoei deve elevar as tensões entre a população xiita majoritária no Iraque. Majid era filho do grande aiatolá, Al-Khoei, importante líder espiritual dos xiitas iraquianos na época da Guerra do Golfo, em 1991, que foi assassinado por Saddam.