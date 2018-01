Líder xiita moderado do Iraque é operado na Inglaterra O mais influente líder religioso xiita iraquiano, o moderado grão-aiatolá Ali al-Sistani, de 75 anos, está com a saúde estável depois de ter sido submetido a uma cirurgia cardíaca num hospital britânico, informou a Fundação Imã Ali, escritório do grã-aiatolá em Londres. Segundo o pessoal da fundação, Al-Sistani sofreu uma angioplastia no Hospital de Harefild, localizado cerca de 30 quilômetros ao noroeste da capital britânica. O clérigo viajou na semana passada a Londres, oficialmente para receber atendimento médico de urgência. Desde a queda de Saddam Hussein, Al-Sistani vem desempenhando um importante papel na evolução política do Iraque.