Líder xiita rejeita interferência americana Um destacado clérigo muçulmano xiita disse que a mais alta autoridade da sua denominação no Iraque se recusará a fazer qualquer contato com os americanos, e afirmou que os EUA devem abandonar o país e deixar que os iraquianos formem um Estado islâmico liderado por alguém sem conexões com estrangeiros. "Os sábios xiitas concordarão sobre a pessoa certa para administrar os assuntos do Iraque", disse Sayyed Ali al-Kathimi al-Waethi. Al-Waethi é um dos dois principais representantes em Bagdá da Hawza al-Ilmiya, baseada em Najaf, a escola suprema dos ensinamentos xiitas. A Hawza emite normas que muitos xiitas seguem sem questionamento, e seus sábios são reverenciados como autoridades espirituais. Desde a derrubada do regime de Saddam Hussein, os xiitas, que representam 60% dos 24 milhões de iraquianos, têm se empenhado com vigor para agarrar o poder no país. Os Estados Unidos têm acompanhado essa iniciativa com apreensão, temendo que as ações estejam sendo influenciadas pelo regime xiita do Irã, e que o Iraque possa se transformar numa teocracia. Muitos xiitas - entre eles os principal clérigo do país, o grão-aiatolá Ali Husseini al-Sistani - se opõem à idéia de um Estado islâmico administrado por religiosos. Al-Waethi, que é ligado a al-Sistani, explicou que "sábios religiosos não querem estar no poder. Eles vão eleger uma pessoa praticante que não seja como os antigos governantes". "A pessoa certa não tem qualquer conexão com países estrangeiros", adiantou. Segundo ele, a Hawza ainda não teve contato com forças americanas ou com Jay Garner, o general da reserva dos EUA que chefia o Escritório de Reconstrução e Assistência Humanitária. Garner está trabalhando para restaurar os serviços públicos no Iraque e organizar um governo interino liderado por iraquianos. "Não colocamos nossas mãos em mãos de estrangeiros. As pessoas têm de se governar por elas mesmas", sublinhou al-Waethi. Veja o especial :