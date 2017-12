Líder xiita sai ileso de tentativa de assassinato no Iraque Um dos principais líderes das "Milícias Badr", uma das mais importantes de orientação xiita, saiu ileso de uma tentativa de assassinato, informaram fontes policiais iraquianas nesta quinta-feira, 22. Hakim Sajit estava em um carro quando, ao passar pela ponte de Musayeb, perto de Hilla - 100 quilômetros ao sul de Bagdá e capital da província de Babel -, uma bomba que seria dirigida contra ele explodiu, mas o líder xiita saiu ileso do ataque. As "Milícias Badr" são o braço armado da Assembléia Suprema da Revolução Islâmica (ASRI), o maior partido xiita. No entanto, como milícia, não é tão numerosa nem tão ativa como o "Exército Mehdi". Além disso, outros três cadáveres foram encontrados na quinta-feira também em Hilla, supostamente vítimas da violência entre sunitas e xiitas. Também na província de Babel, um veículo militar americano do tipo "Hammer" ficou destruído devido à explosão de uma bomba colocada em uma estrada, mas não há informações sobre a situação dos ocupantes.