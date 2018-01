Líder zapatista vai retomar caravana pelo território México O "subcomandante Marcos" reapareceu na quarta-feira, 21, para anunciar a retomada de sua viagem por todo o território mexicano, que chama de Outra Campanha, acompanhado de um grupo de 14 comandantes indígenas. "Nos próximos dias, a Sexta Comissão do Exército Zapatista de Libertação Nacional (EZLN) iniciará a segunda etapa de sua participação direta na Outra Campanha, com uma delegação formada por 14 comandantes (sete homens e sete mulheres) e um subcomandante", disse o líder zapatista em comunicado. A segunda etapa começará no domingo, dia 25 de março, em San Cristóbal de las Casas, no estado de Chiapas. Uma concentração de delegados deverá anunciar uma campanha internacional de solidariedade às comunidades indígenas e em defesa da autonomia indígena. O "subcomandante Marcos" percorreu no ano passado diversos estados do país para divulgar a Outra Campanha. Seu objetivo era estabelecer contatos com grupos organizados para criar um movimento nacional. Mas a acolhida no interior do país foi pequena, em parte por causa da campanha eleitoral que mobilizava o México. Em seu novo anúncio, Marcos afirmou que as comunidades zapatistas resistirão aos ataques de grupos de paramilitares. Ele pretende unir a sua luta em favor dos direitos indígenas com as reivindicações de outros grupos no país.