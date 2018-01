Liderança palestina continua dividida sobre ministério Em meio à pressão internacional cada vez mais intensa, prosseguia hoje o impasse entre presidente da Autoridade Nacional Palestina (ANP), Yasser Arafat, e o recém-indicado primeiro-ministro Mahmoud Abbas, com relação à formação do gabinete. O prazo para a apresentação do gabinete termina amanhã. De sua aprovação pelo Parlamento depende o início da implementação de um roteiro para a paz apoiado por Estados Unidos, Rússia, União Européia (UE) e ONU, que prevê a criação de um Estado palestino soberano e independente até 2005. De acordo com parlamentares e comentaristas palestinos, a raiz do problema é a recusa de Arafat em dividir o poder com Abbas, após décadas de liderança inconteste. Arafat e Abbas divergem sobre quem ocupará o Ministério do Interior. Para Abbas, o coronel Mohammed Dahlan, ex-diretor do serviço de segurança preventiva em Gaza, deve chefiar a pasta. No entanto, Dahlan afastou-se do governo em junho do ano passado, após uma briga com Arafat. Abbas, que goza de apoio entre os mediadores estrangeiros para a paz no Oriente Médio, tem até amanhã para apresentar seu gabinete a Arafat. Sem a aprovação de Arafat, Abbas dificilmente conseguirá a confirmação de seu gabinete no Parlamento, dominado pela facção Fatah, que se alinhou com Arafat na atual crise. Um assessor de Arafat que preferiu não se identificar comentou que as esperanças de rompimento do impasse são pequenas e a previsão é de que Abbas renuncie. Enquanto isso, Arafat sonda outros líderes palestinos para a eventual substituição de Abbas. A queda de braço entre Arafat e Abbas é acompanhada de perto pelos líderes mundiais. O primeiro-ministro da Grã-Bretanha, Tony Blair, telefonou ontem para a Arafat para alertá-lo de que tudo deve ser feito para garantir que Abbas assuma o cargo. Blair e o presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, avisaram que só revelarão a versão definitiva do roteiro para a paz quando Abbas e seu gabinete forem aprovados pelo Parlamento palestino.