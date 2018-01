Líderes afeganes denunciam esconderijos da Al-Qaeda De uma mesquita no norte montanhoso do Afeganistão, o líder tribal Mohammed Safai denunciou, hoje, o que diz ser um campo de treinamento da Al-Qaeda na montanha Salor Gai, próxima à fronteira com o Paquistão. Um por um, outros líderes afeganes a seu redor assinalaram os nomes de aldeias paquistanesas ao redor que, disseram, dão abrigo ao Taliban e Al-Qaeda: Bahna, Shakul, Mangadthai. As tribos paquistanesas da mesma etnia pashtun dos afeganes conhecem os campos terroristas assim como os esconderijos, disse o líder afegão. Do outro lado da fronteira, os militares do Paquistão promovem uma grande operação de caça à Al-Qaeda em terras tribais. Entretanto, segundo ele, os líderes tribais paquistaneses provavelmente não revelarão os locais, em parte por causa do código de honra pashtun, mas principalmente por causa do dinheiro da Al-Qaeda e do tratamento que o governo paquistanês dá à etnia. ?As forças paquistanesas estão fazendo uma operação contra o Taliban e Al-Qaeda mas não acredito que sejam bem sucedidas?, disse Safai. ?Os habitantes das tribos da região são simpatizantes da Al-Qaeda e do Taliban. Eles não denunciarão seus esconderijos.? ?E sabe-se que os membros da Al-Qaeda são muito ricos, estão dando muito dinheiro às pessoas que lhes oferecem abrigo?, acrescentou Mirowgain Khan, líder da tribo pashtun de Kharoti. O influente e virulentamente anti-americano partido religioso Jamaat-e-Islami, do Paquistão, estaria ajudando a selar o silêncio, circulando entre as aldeias da fronteira para encorajar os pashtuns a serem leais a seus hóspedes do Taliban e da Al-Qaeda, dizem os afeganes. Hoje, o exército paquistanês está revistando nas casas do Waziristão do Sul, na caçada que já dura seis dias a suspeitos de pertencerem à rede terrorista. A operação já causou a morte de dezenas de pessoas, resultando até agora em 100 presos. Fontes do exército dizem acreditar que a um suspeito de ?grande valor? escondido na área, identificada como possível refúgio de Ayman Al-Zawarhri, lugar-tenente de Osama bin Laden.