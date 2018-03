Líderes africanos assinam acordo de paz sobre Congo

Líderes africanos não tinham conseguido assinar o acordo no mês passado por causa dos receios sobre quem iria comandar a nova força regional para tomar o leste do país e expulsar grupos armados que operam na região. A ONU acusa Ruanda e Uganda de darem apoio aos rebeldes, o que os países negam.

Líderes de Moçambique, Ruanda, Tanzânia, África do Sul, República Democrátia do Congo, República do Congo e Sudão do Sul estavam presentes na cerimônia, além do secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon.

(Por Aaron Maasho)