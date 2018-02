Líderes africanos debatem domingo situação no Congo Líderes africanos vão discutir o conflito na República Democrática do Congo em reunião na capital da Etiópia, neste domingo. O comissário de Paz e Segurança da União Africana, Ramtane Lamamra, não informou quantos líderes iriam comparecer, mas fontes disseram para a AFP que o presidente da República Democrática do Congo, Joseph Kabila, e o líder de Ruanda, Paul Kagame, devem estar presentes.