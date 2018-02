Líderes africanos lançam nova organização continental Vestindo roupas prateadas e ternos de seda, líderes africanos elogiaram a Organização da Unidade Africana (OUA), nesta segunda-feira, como um instrumento crucial na luta do continente contra o colonialismo. A organização será dissolvida nesta terça-feira e substituída pela União Africana, que ajudará a promover a democracia, os direitos humanos e o desenvolvimento na África, afirmam os que apóiam a entidade. Enquanto dava o último adeus à OUA na sessão de encerramento da organização, o presidente sul-africano, Thabo Mbeki, polemizou com os críticos que disseram que o grupo era meramente um amontoado de políticos corruptos que aprovava resoluções simples, mas com poucos resultados concretos. "A OUA ajudou a trazer coesão para um continente devastado e garantiu sua libertação da administração colonial e do apartheid", disse Mbeki. "O fim do sistema de colonialismo figura como uma das conquistas históricas da OUA, que garante à organização um lugar permanente de honra na história da formação da África moderna", afirmou o presidente sul-africano, que será o primeiro presidente da União Africana.